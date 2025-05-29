27% иркутян хотели бы возглавить компанию, в которой работают

Мужчины выражают такое желание чаще женщин. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

27% работающих иркутян хотели бы стать генеральным директором своей компании. Среди мужчин эта доля составляет 36%, среди женщин – 19%. Наиболее амбициозными оказались менеджеры по логистике (37%), клиентскому сервису (34%) и продажам (33%), тогда как бухгалтеры, психологи и фармацевты реже стремятся к руководящим позициям.

Исследование также показало, что желание возглавить компанию сильнее выражено у высокооплачиваемых специалистов: среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц, о такой карьерной цели задумываются 34% респондентов. Опрос проведен к 25-летию сервиса SuperJob, который уже более 20 лет анализирует рынок труда и карьерные устремления россиян.