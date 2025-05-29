Цены на новостройки в Иркутске за месяц снизились на 0,6%

В годовом выражении квадратный метр все еще демонстрирует рост – 15%. Данные приводит «Циан Аналитика».

В мае 2025 года средний рост цен на новостройки в России составил 0,5%, что существенно ниже предыдущих показателей. Наибольший прирост зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани (от 1%), тогда как в Нижнем Новгороде, Томске и Ярославле цены снизились. Годовой рост цен составил 12%, превысив инфляцию, при этом в Севастополе, Челябинске и Воронеже стоимость квадратного метра выросла на 24-42%.

Объем предложения увеличился на 2% благодаря выходу новых проектов, особенно в Набережных Челнах, Ярославле и Томске. Однако спрос продолжает снижаться – на 2% в апреле, а в Московском регионе падение составило 6% из-за сокращения числа покупателей, использующих годовые бонусы. В Санкт-Петербурге, напротив, продажи выросли на 10% благодаря сохранению программ рассрочки.

«Коррекция ключевой ставки (или даже устные сигналы о возможности её снижения) могут активизировать спрос на рыночную ипотеку, а также привлечь на рынок жилья держателей депозитов. В таких условиях цены предложения в новостройках продолжат увеличиваться на 0,5-1,0% в месяц, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики» – Фактором роста рынка может стать и расширение применения семейной ипотеки на семьи с детьми старше 6 лет».