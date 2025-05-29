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Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Лучший бренд Новосибирской области»

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с Министерством промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Новосибирской области подвела итоги региональных конкурсов «Лучший экспортер Новосибирской области», «Лучший бренд Новосибирской области» по итогам 2024 года, а также регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший бренд Новосибирской области в сфере финансовой деятельности».

Награждение лауреатов конкурсов прошло 28 мая в Малом зале правительства Новосибирской области. Победителей конкурсов поздравили исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Евгеньевич Рягузов, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Иванович Бернадский и президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Игоревич Алтухов.

Организатором конкурса выступает Новосибирская городская торгово-промышленная палата, конкурс проводятся с 2012 года. За это время в нем приняли участие сотни предприятий и организаций Новосибирской области, многие из которых стали победителями.

Лучшие бренды выбирались по оценке продвижения бренда компании, рекламе, наградам за выпускаемую продукцию и оказываемые услуги. Бренды-победители являются гарантами высокого качества, устойчивого потребительского спроса и конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг.

«Победа в таком престижном конкурсе - это важное достижение, которое говорит о высоком уровне профессионализма сотрудников Уралсиба. Она открывает новые возможности для дальнейшего развития и реализации потенциала банка, завоевания новых высот» - отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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