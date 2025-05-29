​​​​​​​К Зеленому Марафону сервис Звук приготовил тематические плейлисты

Музыка может стать отличным союзником в тренировках. Она задает темп, мотивирует и даже снижает уровень стресса. В преддверии СберПрайм Зеленого Марафона HiFi-стриминг Звук подготовил с пециальные плейлисты в помощь участникам марафона.

Подборка включает треки с разным количеством ударов в минуту (BPM):

150 BPM — для легкого разогрева;

160 BPM — для бега трусцой;

170 BPM — для ускорения;

180 BPM — для интенсивного спринта.

«Музыка задает ритм, помогает синхронизировать дыхание и шаг, превращая бег в осознанный процесс. Исследования подтверждают, что быстрые ритмы активируют зоны мозга, отвечающие за внимание и контроль движений. Любимые треки повышают уровень адреналина, что усиливает мотивацию. Классическая музыка снижает стресс, а расслабляющие композиции ускоряют восстановление. Главное — найти свой темп: кому-то подойдет энергичный бит, а кому-то — более плавные мелодии. Важно, чтобы музыка нравилась, — тогда тренировка будет в радость. В Зеленом Марафоне мы создаем все условия, чтобы каждый участник бежал с удовольствием, и музыка может стать частью этого опыта. Однако важно не превышать громкость и учитывать, что бег в наушниках требует повышенной внимательности и осторожности», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Важно не перегружать слух: громкость должна быть комфортной, иначе можно столкнуться с сенсорной перегрузкой — состоянием, когда мозг не успевает обрабатывать информацию.

12-й Зеленый Марафон пройдет 31 мая в 60 городах России. Участников ожидают дистанции от 4,2 до 21,1 км и множество ярких моментов. Плейлисты от Звука помогут найти свой ритм и получить еще больше удовольствия от бега.