Въездной туризм возвращается на допандемийный уровень в Иркутской области

Скоро стартует летний сезон на озере Байкал в Иркутской области. В регион поедут как российские, так и иностранные туристы. Какие прогнозы дают представители отрасли и какие наблюдаются тенденции, во время пресс-конференции журналистам рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Пока мы ожидаем рост потока процентов на 10. Туризм подвержен влиянию множества рисков и факторов, поэтому любой из них может воздействовать на его развитие», – отметил спикер.

Также он добавил, что теперь чаще всего отдыхающие посещают Приангарье самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров – 60% против 40% соответственно. Люди своими силами бронируют гостиницы, выбирая развлечения на месте.

В Иркутскую область для посещения Байкала стали активнее приезжать жители регионов, нежели Москвы, как это было ранее. Также возвращается динамичный интерес к Приангарью со стороны иностранных граждан: Китая, Тайваня и стран юго-восточной Азии. Отмечается и возросший запрос жителей арабских государств, а также Индии на отдых на Байкале.

«Под тех и других (жителей арабских государств и Индии – прим. ред.) нужна серьезная перестройка инфраструктуры, потому что у них свои особенности путешествий, особые требования. Предстоят определенные сложности, если пойдет поток этих туристов. Например, большинство путешественников из Индии – вегетарианцы или веганы, а в Иркутской области мало мест питания, особенно на периферии, за городом, которые могут соответствовать таким критериям», – отметил Копылов.

Что касается арабов, то, по словам эксперта, они путешествуют семьями с немалым количеством детей: их всех необходимо селить в один номер, на что многие гостиницы не рассчитаны, в результате чего таким гостям непросто подобрать места размещения, потому пока больших потоков отдыхающих из указанных государств не ожидают. Основную массу зарубежных гостей по-прежнему составят наши «соседи».

«Если ничего экстраординарного не будет происходить, то мой прогноз следующий: мы вернемся к ситуации до 2019 года, когда Иркутская область была регионом развитого въездного туризма, поток иностранцев составлял весомую долю в общем потоке туристов. Все возвращается на круги своя. Может не сразу, может, небыстро, но тенденция к этому есть», – резюмировал Вадим Копылов.