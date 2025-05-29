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АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), прогноз «Стабильный»

Повышение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обусловлено повышением оценки риск-профиля при сохранении оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, а также  фондирования и ликвидности на достаточном уровне.

По мнению экспертов рейтингового агентства, повышение оценки риск-профиля учитывает снижение объема принятого рыночного риска по отношению к основному капиталу банка. Эксперты отметили, что кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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