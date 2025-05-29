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Проверки ждут представителей туристического бизнеса на Байкале в летний сезон

Впереди летний туристический сезон. В Приангарье собираются гости, которые активно будут пользоваться услугами местного бизнеса: отелей, транспортных средств и других. Как работают предприниматели, намерены проверить в рамках рейдов. Запланированы и профилактические мероприятия. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказали начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Карепов и помощник Байкало-Ангарского транспортного прокурора Вячеслав Иванчей.

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«На текущий сезон по озеру Байкал нами спланированы довольно серьезные мероприятия, будут задействованы различные силы и средства. К работе подключатся контролирующие органы, вплоть до муниципалитетов. Проведем разъяснительную, профилактическую работу. Будем направлять патрульные группы, чтобы предотвратить негативные ситуации», – пояснил Андрей Карепов.

Состоится работа с судоводителями и туристическими базами – их реестр с контактами есть у надзорных организаций. Организациям направят информацию по требованиям мер безопасности, которую необходимо доводить до отдыхающих. Данные сведения планируют также распространять через все возможные ресурсы.

«Запланированы совместные целевые рейдовые мероприятия в поселке Листвянка, на Малом море, в районе Большого Голоустного [и на других территориях]. В случае выявления нарушений будут приняты меры, предусмотренные законом: привлечение к административной ответственности, в крайних случаях – к уголовной», – отметил Вячеслав Иванчей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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