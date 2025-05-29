Число легальных водных перевозчиков на Байкале выросло на 40%

В Иркутской области продолжают выводить из теневого сектора водные перевозки по Байкалу, проводя соответствующие мероприятия. В них участвуют представители различных структур, которым по итогам минувшего года удалось существенно улучшить показатели, рассказал журналистам во время пресс-конференции помощник Байкало-Ангарского транспортного прокурора Вячеслав Иванчей.

«По сравнению с 2024 годом количество судовладельцев, которые теперь являются лицензионными перевозчиками, имеют право на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, возросло практически на 40%. Такие показатели являются результатами совместной деятельности органов прокуратуры, ГИМС, Ространснадзора, а также полиции», – отметил Вячеслав Иванчей.

Сейчас в Иркутской области около 130 лицензионных перевозчиков, в распоряжении которых есть порядка 500 плавательных средств: все они вправе перевозить пассажиров.