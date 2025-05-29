Эксперт рассказал, как легализация гостевых домов повлияет на турбизнес Иркутской области

В России принят новый законопроект, в соответствии с которым в ряде российских регионов с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года состоится эксперимент по легализации гостевых домов. В нем примет участие Иркутская область. Как изменения повлияют на местный турбизнес, во время пресс-конференции журналистам рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Наше туристическое сообщество совместно с администрацией добивалось включения Иркутской области в этот законопроект на протяжении двух лет. Если сначала было лишь три региона, и мы туда не вошли, то после подключения всех возможных каналов нам удалось добиться цели. Зачем? Затем, что проблема гостевых домов для Иркутской области очень актуальна: существует много таких объектов, которые при всем желании не могут легализоваться, поскольку построены на землях ИЖС», – пояснил эксперт.

Вадим Копылов добавил, что принятый законопроект пойдет на благо туротрасли, поскольку поможет начать работать законно большому количеству объектов. Из-за нелегальности деятельности гостевые дома не могли сотрудничать с туроператорами. Во время эксперимента и, соответственно, при выходе из тени у них появится такая возможность.

Внесенным в предусмотренный законом реестр гостевым домам, в свою очередь, нужно будет обеспечивать безопасность постояльцев и соблюдать соответствующие нормы, их деятельность будет под контролем властей и надзорных органов.

У домов, которые не захотят работать легально, возникнут трудности: они не будут иметь возможности рекламировать свою деятельность, в том числе через популярные сервисы объявлений, а также появится ряд иных проблем.