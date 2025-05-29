Дом культуры Байкальска ждет масштабная реконструкция за 148 млн рублей

В городе Байкальске Иркутской области планируется капитальный ремонт местного Дома культуры, сообщает ресурс RosTender.info. Победителя тендера выберут посредством открытого конкурса, заявки принимаются до 16 июня текущего года.

Проект предусматривает превращение здания 1986 года постройки, общей площадью 2806,1 кв.м., в современный культурный центр. Будет проведен комплекс ремонтных работ — укрепление фундамента, замена крыши, модернизация инженерных сетей (отопление, электричество), улучшение интерьеров и оснащенность зала звуковым оборудованием. Внутри создадут комфортные условия для культурных мероприятий, репетиционных залов и студий творчества.

Кроме того, заменят окна и двери, обновят полы, установят современное освещение. Территория вокруг здания будет благоустроена, обустроены зоны отдыха и парковки. Завершить ремонт планируют до сентября 2027 года. Стоимость проекта составит около 148 миллионов рублей.