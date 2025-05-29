Руководители поколения X: почему сотрудники видят в них настоящих авторитетов?

Исследование сервиса SuperJob выявило разницу в стиле управления между поколениями X и Y среди иркутских работодателей. В ходе опроса участвовали работающие граждане региона, оценившие личностные и профессиональные качества своих начальников.

Выяснилось, что руководители 40+ в 2 раза чаще являются несомненными авторитетами для подчиненных (о таком качестве упомянул каждый пятый работающий под их руководством и лишь каждый десятый, работающий под руководством более молодых управленцев). Руководители из поколения X также часто являются примерами прагматичного и реалистичного подхода к труду (18 и 14% голосов опрошенных).

Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 16% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 9%. Начальники из поколения Y чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными (30 и 19% соответственно) и неформальный стиль общения (32 и 21%), адаптируются к рыночным изменениям быстрее (28 и 18%), чаще используют обратную связь (34 и 25%), четко ставят рабочие задачи (33 и 25%).

Отметим, что на российском рынке труда наметился новый тренд – все больше сотрудников предпочитают не идти вверх по карьерной лестнице, а расширять горизонты уже имеющихся должностных полномочий. Отметим, что карьерный рост часто разделяют на две траектории: вертикальную и горизонтальную. Первая – это карьера в общепринятом понимании: переход от экспертной должности к управленческой. Вторая – расширение ответственности сотрудника в рамках одной должности, либо углубление его компетенции.

Эксперты указывают, что смена приоритетов связана преимущественно с психологическими особенностями поколения Z, активно входящего сейчас на рынок вакансий. Поколение X уже заняло свои ключевые роли в компаниях, тогда как молодежь предпочитает оставаться в зоне комфорта, постепенно повышая квалификацию. Такой подход не обеспечивает значительного повышения зарплаты и интенсивного драйва, зато оставляет пространство для увлечений и саморазвития вне рабочих рамок.