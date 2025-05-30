Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 мая: 8 330,4697 руб/1 г золота и 84,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 330,4697 руб.
- 1 грамм серебра - 84,0000 руб.
- 1 грамм платины - 2 745,8201 руб.
- 1 грамм палладия - 2 455,5901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 106,8298 р. (1,27%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,24%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,0401 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 67,9000 р. (2,69%).