Стратегия, синергия, система и страсть: Как креативным проектам находить поддержку бизнеса

Что объединяет нефтяную компанию, девелопера, книготорговца и организатора чемпионатов бариста? Ответ – город, который они хотят сделать лучше. И ещё – желание действовать, а не ждать, когда кто-то другой всё устроит. Именно об этом шёл разговор на одном из ключевых мероприятий Недели предпринимательства: о сотрудничестве креативных инициатив и крупного бизнеса. Сцена, на которой по инициативе команды праздника чтения «День Ч» встретились меценаты и мечтатели, стала пространством для разговора о том, как вписать Иркутск в историю делами не только купцов XIX века, но и людей XXI.

Фото: Андрей Фёдоров

Секрет успеха – когда люди делают сами

Социальная ответственность и поддержка общественных и культурных инициатив сегодня – не дань моде или традициям, а во многом вопрос устойчивости компаний, уверены представители бизнес-сообщества. Они убеждены: важно стремиться к тому, чтобы людям не хотелось уезжать из региона, чтобы Иркутск и Иркутская область были привлекательны для специалистов из других территорий как комфортное место для жизни – с развитой культурой, возможностью получать качественное образование, проводить интересный и разнообразный досуг.

Марина Седых.

Фото: Андрей Фёдоров

– В приоритете у Иркутской нефтяной компании – территории присутствия: Усть-Кутский, Киренский, Катангский, Нижнеилимский районы. Сейчас мы запускаем в Усть-Куте завод полимеров, строим микрорайон для работников и стараемся сделать город привлекательным для жизни. Один из хорошо работающих инструментов – грантовые конкурсы. Их у нас два: «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». Жители сами готовят проекты, защищают их, получают деньги на реализацию и сами осваивают средства. Конкурсы стали очень популярны. Секрет успеха, на мой взгляд, именно в том, что люди всё делают сами. Важно, чтобы жители территорий подхватывали инициативы, несли их дальше, придумывали различные проекты по благоустройству, проводили культурные события, экологические акции. Мне кажется, будущее именно за таким подходом, – отметила Марина Седых, АО «ИНК-Капитал.

Денис Скороходов.

Фото: Андрей Фёдоров

Денис Скороходов, представитель группы компаний ИНК, куратор бизнес-сообщества «Высшая лига», сформулировал свой «принцип трёх С»: стратегия, синергия, система. По его словам, всё начинается со стратегии – понимания вектора развития и готовности смотреть на сто лет вперёд. Затем возникает синергия – объединение усилий разных участников. А завершает формулу система – без неё, по мнению Дениса, невозможно масштабировать инициативы и обеспечить устойчивость. «Мы хотим сделать жизнь и мир лучше здесь, в нашем регионе. Но мы сами одни в поле не воины. Нам нужно объединяться», – подчеркнул он.

Чувствовать плечо и находить свою стаю

Объединение усилий бизнеса, власти и творческих людей – это не просто тренд, а реальный инструмент развития региона, отметила Ольга Юскова, директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области. Банк работает не только в областном центре, но и в 11 городах с населением от 20 тысяч человек. Он поддерживает городские события, развивает финансовую грамотность и предпринимательскую экосистему. Одно из самых крупных мероприятий – Альфа Конфа – объединило на своей площадке четыре тысячи человек.

Ольга Юскова

Фото: Андрей Фёдоров

«Участники форума признают: в повседневной работе им не хватает неформального общения. Это побуждает нас развивать мероприятия с более тесной кооперацией. Нам важно, чтобы предприниматели чувствовали плечо коллег и могли находить свою стаю», – отметила Ольга Юскова.

Одним из инструментов такой поддержки стал фонд «Немалого бизнеса», который ежеквартально выделяет по миллиону рублей на рекламную кампанию одному из предпринимателей региона. «Заявка заполняется за 10 минут – и у каждого есть шанс», – добавила она.

Город начинается с доверия

Формирование точек притяжения и взаимодействия важно не только для предпринимательской среды, но и для города в целом. Об этом говорили девелоперы. Визитной карточкой социальных проектов «Грандстроя» стали соседские центры – общественные пространства, где жители могут не просто жить рядом, но и взаимодействовать, обучаться, проводить время вместе. В июне, например, для жителей микрорайона «Союз» откроется новое общественное пространство PlayHub – центр, где будут проходить встречи, занятия и городские события.

Екатерина Прядко

Фото: Андрей Фёдоров

«Главная цель – укреплять доверие между людьми и выстраивать горизонтальные связи в сообществе. Мы хотим строить столетнюю компанию – и это возможно только при активной коллаборации с жителями и предпринимателями», – отметила Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой».

Компания открыта к партнёрству с малым бизнесом, подчеркнула Екатерина. Детские клубы, образовательные проекты, предприниматели с яркими идеями могут предлагать форматы для взаимодействия – от мероприятий до постоянных точек присутствия в соседских центрах. «Если у вас есть идеи – приходите, мы готовы вас выслушать», – сказала она.

Страсть как отправная точка

Свои истории на встрече рассказали и те, кто делает Иркутск ярче каждый день – представители креативного и социального предпринимательства. У каждого из них – миссия, живой проект и опыт коллаборации с бизнесом. Почти все признаются: в начале пути не было ни стратегии, ни системы. Была только страсть – и именно она запускала движение. Всё остальное приходило потом.

Продюсер Роман Буркало реализует масштабные культурные проекты – от сериала «Тыловики» до новогодних фильмов, созданных при участии десятков местных партнёров. Формула успеха, по словам Романа: личная страсть + безупречная репутация + искренность. Он подчёркивает: «В Иркутске особенно сильна готовность бизнеса поддерживать идеи, если ты искренен и доказал свою надёжность».

Фото: Андрей Фёдоров

Светлана Первенецкая, основатель проекта «Вторник», начала с гранта и маленького павильона. Сейчас у нее сеть секонд-хендов и инфраструктура для сбора одежды, включая контейнеры на площадках «Слаты» и Сбера. Цель проекта Светланы – не просто торговля, а продвижение культуры осознанного потребления. Она мечтает о городе, где такая практика станет нормой – и приглашает бизнес помочь установить контейнеры «в каждом подъезде».

Мария Бызова, основательница книжного магазина «Кукуля» и организатор культурных инициатив, строит экосистему вокруг книги: ежедневные события, книжные праздники, поддержка чтения с младенчества до взрослого возраста. Её опыт показывает: чтобы Иркутск стал книжной столицей, нужны долгосрочные коллаборации, ресурсы и партнёрство. «Мы растим читателя не за день, а за десятилетия. Это марафон – и без помощи большого бизнеса его не пробежать».

Фото: Андрей Фёдоров

Поддержка нужна всем

Поделился своей историей и Артём Протасов, основатель кофейной компании «Атлас». Вот уже 13 лет его команда проводит чемпионаты бариста, где учатся и соревнуются лучшие специалисты региона. По словам Артёма, эти соревнования дают рост и мотивацию – но нередко ведут к отъезду участников: самые талантливые переезжают в Москву или Петербург. Тем не менее, он уверен – чемпионаты нужно продолжать. Пока участники остаются в Иркутске, они работают с увлечением и поднимают планку качества. «Мы это чувствуем – в чашке кофе, в сервисе, в атмосфере. И ради этого стоит стараться», – говорит предприниматель.

Фото: Андрей Фёдоров

Артём также выразил боль многих организаторов городских инициатив: партнёрство с бизнесом есть, но ему не хватает устойчивости. Чтобы не выгорать и не начинать с нуля каждый год, нужна стабильная системная поддержка. «Каждый раз после мероприятия мы думаем: больше – никогда. Но продолжаем – потому что это про пользу, про вклад в качество городской жизни», – делится он.

Причём поддержка нужна не только креативным предпринимателям. Один из крупнейших культурных проектов региона – фестиваль «Звёзды на Байкале» – уже много лет проводится при титульном спонсорстве Иркутской нефтяной компании. «Это тяжёлая ноша, – призналась Марина Седых. – Мы бы очень хотели, чтобы бизнес активнее участвовал в мероприятиях, которые формируют культурный ландшафт региона».

А завершилась встреча фразой, которая вместила в себя главное: «Любовь – это глагол, – сказала модератор Анна Масленникова. – То, что мы делаем сегодня, – вклад в то, каким Иркутск увидят через сто лет. Город, который научился не только ждать помощи, но и предлагать её сам».

Фото: Андрей Фёдоров

«Чтобы расти, нужна система»

Одним из барьеров, мешающих развитию устойчивых партнёрств, участники назвали нехватку управленческих знаний у предпринимателей. Вдохновлённые и инициативные, они часто сталкиваются с тем, что не могут масштабировать свои проекты – им не хватает системных навыков. Чтобы изменить ситуацию, при поддержке ИНК в Иркутске был проведён семинар по методологии Адизеса – одной из ведущих мировых школ по построению управленческих систем.

«Из 22 крупных компаний мы сформировали ядро нового бизнес-сообщества. Вместе мы осваиваем единый подход к управлению и закладываем основу для дальнейшего распространения этих практик. Уже осенью планируем провести онлайн-семинар для компаний малого и среднего бизнеса», – рассказал Денис Скороходов. Он подчеркнул, что развитие региона возможно только при объединении усилий бизнеса, общества и лидеров, готовых брать на себя ответственность.

Наталья Понамарева