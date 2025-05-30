Новости

Туризм 2025, последние новости
Бурный рост цен на отдых на Байкале затормозился
Эксперт рассказал, как легализация гостевых домов повлияет на турбизнес Иркутской области
Число легальных водных перевозчиков на Байкале выросло на 40%
Все материалы сюжета

Келлог советует Киеву: не отказывайтесь от переговоров с Россией

Читайте также:

Украина требует от России меморандум перед переговорами
30 мая 2025
Второй раунд в Стамбуле: Россия предложила условия мирного урегулирования
29 мая 2025

Спецпосланник президента США Кит Келлог рекомендовал Украине не отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, даже если российский проект меморандума о прекращении огня еще не получен. В интервью ABC Келлог подчеркнул важность демонстрации серьезного настроя и предостерег украинских представителей от заявлений о неучастии в переговорах, сообщает РБК.

Келлог отметил, что говорил с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который будет главным переговорщиком на встрече. Он подчеркнул необходимость обсуждения пунктов, которые подлежат и не подлежат обсуждению, и выразил надежду на конструктивный диалог в Стамбуле.

Келлог также сообщил, что в Турцию на переговоры прибудут представители США, а также советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании, хотя их участие непосредственно в переговорах не уточнено.

Киев передал Москве свою версию меморандума 28 мая, ожидая российский проект для конструктивной встречи в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности передать российский проект меморандума и пояснения к нему на переговорах в Турции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (525)


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025
Стратегия, синергия, система и страсть: Как креативным проектам находить поддержку бизнеса
Два предпринимателя из Иркутска стали победителями всероссийского конкурса Сбера
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес