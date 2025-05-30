Келлог советует Киеву: не отказывайтесь от переговоров с Россией

Спецпосланник президента США Кит Келлог рекомендовал Украине не отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, даже если российский проект меморандума о прекращении огня еще не получен. В интервью ABC Келлог подчеркнул важность демонстрации серьезного настроя и предостерег украинских представителей от заявлений о неучастии в переговорах, сообщает РБК.

Келлог отметил, что говорил с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который будет главным переговорщиком на встрече. Он подчеркнул необходимость обсуждения пунктов, которые подлежат и не подлежат обсуждению, и выразил надежду на конструктивный диалог в Стамбуле.

Келлог также сообщил, что в Турцию на переговоры прибудут представители США, а также советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании, хотя их участие непосредственно в переговорах не уточнено.

Киев передал Москве свою версию меморандума 28 мая, ожидая российский проект для конструктивной встречи в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности передать российский проект меморандума и пояснения к нему на переговорах в Турции.