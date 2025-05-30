Украине предложили выбрать между неминуемым поражением и миром: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Украину поставили перед выбором между неминуемым поражением и миром, назван состав российской делегации для новых переговоров, рубль обновил максимум, а в Иркутской области въездной туризм возвращается к допандемийным значениям. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Выбор для Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил, что у Украины сейчас есть два варианта. «Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – отметил он и добавил, что Россия готова к серьезным переговорам, от которых Киев отказался в 2022 году.

Состав делегации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о составе делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной 2 июня. По ее словам, он не изменится, будут участвовать те же люди, что и в первом раунде, состоявшемся 16 мая: помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра Минобороны Александр Фомин.

Новый максимум рубля

Рубль вырос на фоне ожиданий новостей на тему продолжения переговоров России и Украины, обновив максимум с мая 2023 года. Вместе с тем замечено снижение курса юаня на 15,35 копейки, доллара – на 1,1 рубля, евро – на 1,38 рубля. Еще одним фактором, повлиявшим на рост рубля, по словам экспертов, могло стать решение правительства на год продлить режим обязательной продажи валютной выручки.

Возвращение зарубежных туристов

В Иркутскую область стали возвращаться зарубежные туристы, которые ранее на фоне пандемии снизили свою активность. Чаще всего в Приангарье ездят граждане Китая, Тайваня и стран юго-восточной Азии. Отмечается и возросший запрос жителей арабских государств, а также Индии на отдых на Байкале. Если «ничего экстраординарного» в ближайшее время не случится, то представители туротрасли региона ожидают возвращение зарубежного потока к допандемийным показателям.

Влияние легализации гостевых домов

Иркутская область примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов, который стартует в этом году. Заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов рассказал, как изменения повлияют на деятельность таких организаций. По его словам, они пойдут на пользу, поскольку многие организации смогут выйти из тени – ранее такой возможности не было. У тех, кто продолжит работать незаконно, возникнут проблемы: услуги запретят рекламировать.