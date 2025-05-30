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Украина требует от России меморандум перед переговорами

Украина настаивает на получении проекта меморандума от России до начала новых переговоров, чтобы обеспечить их конструктивность, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что время для подготовки и отправки документа еще есть — четыре дня. Ермак также отметил важность понимания состава российской делегации, передаёт РБК.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров поддержал эту позицию, заявив, что ознакомление с документом до второго раунда переговоров поможет приблизить завершение войны. Он сообщил, что украинский проект уже передан России. Глава украинского МИДа Андрей Сибига подчеркнул, что только хорошо подготовленная встреча может принести ощутимые результаты.

Кремль ответил на призыв Украины, заявив, что требования немедленно передать документ неконструктивны, и предложил либо подтвердить готовность к переговорам, либо отказаться от них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на 29 мая Москва не получила ответа Киева на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, озвучивая место и дату новой встречи, заявил, что Москва готова передать свой проект меморандума и дать к нему пояснения уже на встрече в Турции. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в ее состав войдут замглавы МИДа Михаил Галузин и другие высокопоставленные лица.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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