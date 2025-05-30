Мосбиржа запускает торги фьючерсами на биткоин: старт 4 июня

Московская биржа объявила дату начала торгов фьючерсами на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, который привязан к стоимости биткоина. Торги начнутся 4 июня 2025 года и будут доступны исключительно квалифицированным инвесторам.
Параметры инструмента:
- Торговый код: IBIT.
- Короткий код: IB.
- Лот контракта: одна акция инвестиционного фонда.
- Котировка: в долларах США за один лот.
- Расчеты: в российских рублях.
Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года. Подробная информация представлена в спецификации.