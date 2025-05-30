Бурный рост цен на отдых на Байкале затормозился

В Иркутской области несколько сезонов подряд отмечалось существенное увеличение цен на отдых на Байкале. В настоящее время подъем стоимости стал не таким активным. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Рост цен затормозился очень сильно, поэтому, что касается цифр этого летнего сезона по отношению к прошлому, то такого подъема, который был ранее, уже не будет наблюдаться. Я надеюсь, что к следующему зимнему сезону цены удастся стабилизировать, по крайней мере на основные услуги, потому что ценник, откровенно говоря, зашкаливает. Мы проигрываем межрегиональную конкуренцию, и с этим надо что-то делать», – пояснил спикер.

По его данным, цены на летний сезон поднялись в основном за счет туристического налога, введенного в Приангарье в 2025 году. Прежде, летом 2024 года, в сравнении с летом 2023-го стоимость поднялась на 15%. В этом году увеличение составит не больше 5-7%.

«В основном подорожают услуги питания из-за увеличения цен на продукты, но стоимость размещения существенно не изменится», – резюмировал эксперт.