День защиты детей в Иркутской области отметят трезвыми: введен запрет на продажу алкоголя

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Иркутской области будет действовать ограничение на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«В соответствии с постановлением Правительства <…> не допускается розничная продажа алкоголя с 8:00 до 23:00. Исключения составляют хозяйствующие субъекты, осуществляющие его розничную продажу при оказании ими услуг общественного питания», – пояснили власти.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.