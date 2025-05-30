Сказочные музыкальные часы появились на колесе обозрения в Листвянке

Необычное украшение появилось на колесе обозрения «Око Байкала» в поселке Листвянка Иркутской области. Это сказочные музыкальные часы, которые уже совсем скоро будут запущены. Соответствующими снимками местные жители поделились в своих соцсетях.

Часы довольно крупные – они занимают примерно пятую часть колеса обозрения. Объект окрашен в золотой и серебряный цвета. В его центре размещены солнце и луна, а вместо цифр установлены закрытые окошки: при наступлении нового часа нужное окно будет открываться, а из него под музыку появится один из сказочных персонажей. Каждый будет находиться в движении, выполнять определенные действия, предусмотрены и световые эффекты.

Аналогичные часы в настоящее время есть в российском городе Тюмени. Они размещены на колесе обозрения, которое установлено на Цветном бульваре. Из своих «домиков» здесь выглядывают Царь Салтан, Кот Баюн, Петушок, Кащей Бессмертный, Баба Яга и другие известные герои русских сказок.