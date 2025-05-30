Кризис ударил по туристической отрасли Иркутской области

Многие представители российского бизнеса ощущают дыхание кризиса. Не обошел он стороной и туристическую отрасль Иркутской области, которая тоже почувствовала его влияние. Какое именно, во время пресс-конференции журналистам рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Определенное влияние [кризис] оказывает. По ряду проектов, связанных со строительством, удлинили сроки, заняли выжидательные позиции. <…> За счет удорожания кредитных средств и стоимости возводить объекты стало не так просто», – отметил спикер.

Он также добавил, что повлиял кризис и на туристов: с прошлого года отдыхающие начали сокращать свои расходы на путешествия, что ведет к уменьшению количества дней пребывания в Приангарье.

«Это снижает в общем поток в наш регион, который является не самым дешевым направлением. На Байкал зачастую не едут не от отсутствия желания, а именно из-за отсутствия финансовых возможностей, снижения уровня доходов населения. Идет спрос в сторону выбора более дешевых вариантов», – отмечает Вадим Копылов.

Как в Иркутской области, так и в России, и даже в мире в целом сейчас отмечается следующая тенденция: растут два сектора – «люкс» и «бюджетка», пояснил эксперт. Вместе с тем середина «серьезно провисает». Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, эксперты ожидают рост на Байкале отдыхающих на берегу в палатках и вместе с тем в vip-заведениях.