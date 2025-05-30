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Аренда жилья в России дорожает впервые за восемь месяцев

Аренда жилья в России начала дорожать впервые за восемь месяцев, что связано с сокращением предложения на рынке. В крупных городах, включая Московскую и Ленинградскую области, наблюдается рост арендных ставок, сообщает газета "Ведомости".

Представитель "Циана" сообщил, что в мае аренда однокомнатной квартиры составляет 30 800 руб. в месяц, что на 1,3% больше, чем в апреле. Темпы роста ускоряются: две недели назад аренда подорожала на 0,1%, а неделю назад — на 0,4%. Это сезонная смена тренда, отмечает представитель "Циана".

Другие эксперты также говорят об увеличении ставок. "Мир квартир" сообщает о подорожании на 2% в городах-миллионниках, а "Этажи" фиксируют рост до 1,5%. Однако "Яндекс аренда" не наблюдает увеличения ставок, оставляя их на уровне 34 000 руб. в среднем.

Санкт-Петербург лидирует по росту арендных ставок: аренда однокомнатной квартиры там подорожала на 8% до 43 200 руб. в месяц. В "Яндекс аренда" также отмечают рост на 3,6% до 41 000 руб. Алексей Попов из "Циан.Аналитики" связывает это с уменьшением предложения из-за начала туристического сезона. Пермь и Волгоград также показали значительный рост аренды, более 4%.

В Москве, напротив, средние ставки снижаются. "Этажи" сообщили о снижении аренды студий и однокомнатных квартир на 0,3% до 66 800 руб., а двухкомнатных — на 0,7% до 109 220 руб. "Циан" зафиксировал снижение стоимости аренды однокомнатных квартир на 0,9% до 62 900 руб. Ольга Павлинова из "Этажей" связывает это с увеличением предложения в столице.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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