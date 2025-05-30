Цивилев объявил о запрете майнинга в Бурятии и Забайкальском крае

Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в Бурятии и Забайкальском крае будет введен круглогодичный запрет на майнинг, который будет действовать до 2031 года. Об этом сообщает ТАСС

«В дефицитных энергорайонах юго-восточной Сибири вводили временный запрет (на майнинг) на период ОЗП (осенне-зимний период). Но итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время - в Республике Бурятия и Забайкальском крае», – сказал он.

Напомним, в Иркутской области первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.

На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в Иркутской области, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт — на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт — на юге региона. В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии.

Участники рынка предупреждают, что запрет на легальный майнинг может привести к росту незаконной добычи криптовалют.