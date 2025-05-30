Новости

Туризм 2025, последние новости
Кризис ударил по туристической отрасли Иркутской области
Бурный рост цен на отдых на Байкале затормозился
Эксперт рассказал, как легализация гостевых домов повлияет на турбизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Цивилев объявил о запрете майнинга в Бурятии и Забайкальском крае

Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в Бурятии и Забайкальском крае будет введен круглогодичный запрет на майнинг, который будет действовать до 2031 года. Об этом сообщает ТАСС

«В дефицитных энергорайонах юго-восточной Сибири вводили временный запрет (на майнинг) на период ОЗП (осенне-зимний период). Но итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время - в Республике Бурятия и Забайкальском крае», – сказал он.

Читайте также:

Жителя Иркутска уличили в похищении машинок для майнинга на 270 млн рублей
29 мая 2025
В Госдуме придумали, как ограничить бытовой майнинг
28 мая 2025

Напомним, в Иркутской области первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.

На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в Иркутской области, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт — на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт — на юге региона. В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии.

Участники рынка предупреждают, что запрет на легальный майнинг может привести к росту незаконной добычи криптовалют.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (449)


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025
Стратегия, синергия, система и страсть: Как креативным проектам находить поддержку бизнеса
Два предпринимателя из Иркутска стали победителями всероссийского конкурса Сбера
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес