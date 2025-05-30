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Сколько могут зарабатывать агрономы в разных регионах Сибири в этом году

В этом году в Иркутской области открыто 23 таких вакансии. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В 2025 году больше всего вакансий открыто в Алтайском крае (29% от общего числа), Новосибирской области (24%) и Омской области (15%). В Иркутской области спрос на этих специалистов снизился на 22% по сравнению с прошлым годом – доступно лишь 23 вакансии.

Наибольшие зарплаты предлагают в Республике Хакасия (медиана 200 тыс. руб.) и Республике Алтай (190 тыс. руб.). В Иркутской области работодатели готовы платить агрономам в среднем 60 тыс. руб., что ниже предложений в других регионах. При этом сами иркутские соискатели ожидают зарплату около 70 тыс. руб.

Всего в Сибири за пять месяцев опубликовано 357 вакансий для агрономов. В Иркутской области на одно рабочее место претендуют 7 специалистов, что соответствует рыночной норме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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