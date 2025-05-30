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ЦБ сохранит ключевую ставку: прогнозы аналитиков на 6 июня

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 6 июня, считают большинство аналитиков. Из 24 экспертов, опрошенных "Ведомостями", 15 ожидают, что ставка останется неизменной, в то время как 9 предполагают ее снижение. Из них четверо прогнозируют уменьшение до 19%, трое — до 20%, и еще двое — в диапазоне 19–20% и 20,5%.

Аналитики считают, что сохранение ставки с мягким сигналом необходимо из-за повышения инфляционных ожиданий населения, несмотря на замедление роста цен и укрепление рубля. Высокие инфляционные ожидания могут вызвать новый всплеск спроса и цен при снижении ставки, предупреждает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

Инфляция в апреле снизилась до 6,2%, а базовая инфляция — до 4,4%. Ослабление роста цен связано с укреплением рубля, но в продовольственных товарах и услугах инфляция остается высокой, отмечает Ольга Беленькая из ФГ "Финам". Геополитические риски и цены на нефть также усиливают инфляционные угрозы.

Консенсус-прогноз "Ведомостей" учитывает мнения аналитиков из 24 организаций, включая ВТБ, ПСБ, Совкомбанк и другие. Так, Денис Попов из ПСБ считает, что ЦБ не будет спешить с понижением ставки из-за рисков инфляции. Павел Бирюков из Газпромбанка добавляет, что для снижения ставки нужны стабильные внешние условия и снижение инфляционных ожиданий.

Сергей Коныгин из "Синары" подчеркивает, что решение о снижении ставки должно быть единогласным, чтобы избежать последующего повышения. Александр Исаков из Bloomberg Economics считает, что охлаждение экономики и снижение напряженности на рынке труда могут способствовать снижению ставки.

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Тем не менее, эксперты отмечают, что условия для снижения ставки уже созданы: экономика замедляется, темпы роста потребительских займов уменьшаются, а кредиты бизнесу и ипотека находятся на нижней границе прогнозов ЦБ, отмечает автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. По его мнению, ставка будет снижаться на каждом заседании до конца года, чтобы избежать финансовых проблем и переохлаждения экономики. Одним из аргументов для снижения является тяжелая ситуация для бизнеса, который долгое время вынужден выживать в условиях высоких процентных ставок: компании сокращают персонал или отправляют его в неоплачиваемые отпуска, приостанавливают существующие бизнес-линии и не запускают новые, подчеркивает управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев. Банк России в обзоре финансовой стабильности указал на ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний России из-за роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и увеличения расходов на обслуживание кредитов.

Загрузка производственных мощностей в экономике снизилась до 79,3%, что является минимумом с середины 2022 года, отмечает сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. Он также указывает, что кредитный импульс достиг минимального уровня с 2022 года.

Снижение напряженности на рынке труда, которое видно из последних опросов предприятий, также говорит в пользу снижения ставки, добавляет главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Еще одним фактором, поддерживающим такое решение, является охлаждение экономики, что видно из последних данных по ВВП и кредитованию, отмечает Исаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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