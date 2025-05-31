ВТБ в январе-апреле получил 165,5 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль группы ВТБ составила 24,3 млрд рублей в апреле и 165,5 млрд рублей по итогам 4 месяцев 2025 года, говорится в сообщении кредитной организации.

«Результаты апреля и четырех месяцев соответствуют нашим планам и ожиданиям. Также поддержку финансовым результатам оказывают сильная динамика чистых комиссионных доходов и результаты по операциям с ценными бумагами. Ключевым фокусом текущего года для нас остается управление капиталом, что приобретает особую важность на фоне решения Наблюдательного Совета рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2024 год в размере 275,8 млрд рублей, 50% чистой прибыли по МСФО», – сообщил первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

По его словам, умеренный рост кредитного портфеля с начала года и сокращение розничного кредитного портфеля соответствуют стратегии по модерации роста активов и приоритезации корпоративного кредитования. В январе-апреле объем кредитов физлицам сократился на 3,1%, а юридическим лицам – вырос на 1,5%.

Как сказал Дмитрий Пьянов, в этом году цель по прибыли в размере 430 млрд рублей по итогам года сохраняется. Банк, в частности, будет поддерживать капитал за счет продажи офисных зданий банков, которые присоединились или будут присоединяться к ВТБ – «Открытие» и РНКБ, – а также другой недвижимости.