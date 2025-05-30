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Юлия Саенко: "КС не ответил на главный вопрос – чья земля?"

Постановление Конституционного суда о землях Прибайкальского нацпарка не дает однозначного ответа на главный вопрос – чья земля? На это указывает судебный юрист Юлия Саенко, доцент кафедры юриспруденции Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

Эксперт отмечает, что сегодня прокуратура в Иркутской области массово оспаривает права частных собственников в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах. Это уже привело к изъятию без компенсации, по ее данным, около 3,78 млн кв. м земель, в том числе пастбищ, сенокосов и участков под личное подсобное хозяйство.

"Такое же дело, но по Тункинскому нацпарку (Бурятия), КС уже рассматривал в 2015 году и определил, что «оспариваемыми нормами не затрагивается право частных собственников земельных участков по их отчуждению». (Иными словами, включение земель в нацпарк не означает, что собственники теряют на них право собственности, право распоряжаться ими и вести на них хозяйственную деятельность - СИА). Этого оказалось достаточно, чтобы оставить в покое частные землевладения Тункинского района. Однако, несмотря на такое четкое разъяснение в отношение разграничения режимов земель «включенных в состав» и «предоставленных в пользование» нацпаркам, в Иркутской области органы прокуратуры придерживались политики, что выводы суда по Тункинскому нацпарку неприменимы к Прибайкальскому. Собственно, это и вынудило правительство Иркутской области выйти с отдельным запросом в КС", - поясняет Юлия Саенко.

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Но в отношении земель, включенных в Прибайкальской нацпарк, Конституционный суд избежал прямого ответа, считает юрист.

Напомним, Конституционный суд рассмотрел запрос правительства Иркутской области с просьбой проверить соответствие постановления Совета министров РСФСР 1986 года о создании Прибайкальского национального парка Конституции РФ. Основной вопрос связан с неопределенным правовым статусом 112 тыс. га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов, которые сейчас входят в состав парка. В запросе правительства Иркутской области в КС указывалось и на неопределенность права собственности на эти территории. По решению КС Минприроды РФ должно разработать режим хозяйственного пользования данных земель.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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КС разрешил вести сельское хозяйство в Прибайкальском нацпарке. Что это значит?
Юлия Саенко: "КС не ответил на главный вопрос – чья земля?"
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Марина Григорьева: «Решение КС о землях нацпарка затронет и туристическую отрасль»
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