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Жители Приангарья хранят на вкладах 544 млрд рублей

На 1 апреля 2025 года жители Иркутской области держат на банковских вкладах и счетах 544 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщили в региональном ЦБ.

Несмотря на снижение процентной ставки, вклады остаются популярными в регионе. В начале года ставка превышала 21%, а к апрелю снизилась до чуть менее 20% по данным десяти крупнейших банков.

Напомним, что в апреле по всей России рублевые средства населения значительно увеличились по сравнению с мартом — рост составил 2,8% против 0,8%, или 1,6 трлн рублей против 0,5 трлн, как сообщается в материалах ЦБ. Этот прирост частично связан с индексацией социальных выплат с 1 апреля и более ранней выплатой детских пособий и пенсий, перенесенной на конец апреля из-за майских праздников. Общий объем остатков в российских банках на 1 мая 2025 года составил 59,4 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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