Иркутяне активно используют карты UnionPay от РСХБ: рост популярности и числа транзакций

Простой способ избежать неудобств в наступающем сезоне отпусков - оформить дебетовую карту UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ) и не беспокоиться о том, как расплачиваться при путешествиях в другие страны.

С начала 2025 года свыше 2000 жителей Иркутской области стали обладателями карт UnionPay от Россельхозбанка. Всего же более 4 тыс. иркутян пользуются преимуществами данной карты.

"Если вы планируете зарубежную поездку или хотите иметь доступ к международной платежной системе, карта UnionPay от Россельхозбанка может стать хорошим выбором для вас. Большинство пользователей отмечают удобство и безопасность её использования", - отмечает директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

В Россельхозбанке выпуск и обслуживание карт платёжной системы UnionPay осуществляется бесплатно. Оформить их можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении, на сайте банка или в любом офисе РСХБ.

"Использую дебетовую карту UnionPay от Россельхозбанка уже больше года полгода и очень доволен. Карта отлично работает как в России, так и за границей. Я путешествовал по Тайлангду и Вьетнаму, и нигде не было проблем с оплатой", - рассказал клиент банка Валентин.

На всей территории России и за рубежом - более чем в 180 странах, клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами. По данным РСХБ, в апреле 2025 года чаще всего жители Иркутской области за границей использовали карты UnionPay в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Италии, Малайзии и Сербии. При этом наибольшее количество средств иркутяне потратили в ОАЭ, Италии и Китае.

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в офисах банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.