Иркутскую область снова топит: почти 50 приусадебных участков частично оказались под водой

На фоне резкого повышения дневных температур в верховьях Байкальского хребта в Казачинско-Ленском и Киренском районах ухудшилась гидрологическая обстановка. Подробности о ней сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«На данный момент подтоплены 47 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет. В готовности находятся два пункта временного размещения вместимостью 220 человек», – пояснили в ведомстве.

В настоящее время уровень реки Киренги в районе ряда населенных пунктов приближается к критическим отметкам. Около села Казачинское предельный уровень уже превышен.

Задействована межведомственная группировка сил и средств в составе 21 человека и девяти единиц техники. Мониторинг гидрологической ситуации продолжается с помощью стационарных и временных постов, а также с применением беспилотных авиационных систем.