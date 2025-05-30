Новости

КС разрешил вести сельское хозяйство в Прибайкальском нацпарке. Что это значит?
Юлия Саенко: "КС не ответил на главный вопрос – чья земля?"
Сергей Тен: Решение КС важно для проживающих на территории нацпарка граждан
Марина Григорьева: «Решение КС о землях нацпарка затронет и туристическую отрасль»
Все материалы сюжета

Иркутскую область снова топит: почти 50 приусадебных участков частично оказались под водой

На фоне  резкого повышения дневных температур в верховьях Байкальского хребта в Казачинско-Ленском и Киренском районах ухудшилась гидрологическая обстановка. Подробности о ней сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«На данный момент подтоплены 47 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет. В готовности находятся два пункта временного размещения вместимостью 220 человек», – пояснили в ведомстве.

В настоящее время уровень реки Киренги в районе ряда населенных пунктов приближается к критическим отметкам. Около села Казачинское предельный уровень уже превышен.

Задействована межведомственная группировка сил и средств в составе 21 человека и девяти единиц техники. Мониторинг гидрологической ситуации продолжается с помощью стационарных и временных постов, а также с применением беспилотных авиационных систем.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Кризис ударил по туристической отрасли Иркутской области
Бурный рост цен на отдых на Байкале затормозился
Эксперт рассказал, как легализация гостевых домов повлияет на турбизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес