Омбудсмен рассказала о состоянии раненных во время резни в Байкальске подростков

Детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева навестила подростков, которые пострадали во время резни в Байкальске. Массовую расправу, предположительно, устроил один из несовершеннолетних во время вечеринки. В результате происшествия колото-резаные ранения получили четыре человека. Об их состоянии рассказала уполномоченный по правам ребенка в своем тг-канале.

«Ребята размещены в отдельных палатах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Понимая, что пережитое оставило глубокий след, к каждому ребенку подключены специалисты: с ними работают психологи, психотерапевты и психиатры», – пояснила омбудсмен.

Пострадавших перевели в Иркутскую областную клиническую больницу. После прохождения лечения ребят планируют отправить в детские лагеря.

«Особенно волновалась за мальчика, который поступил в тяжелом состоянии. Сегодня его состояние стабилизировалось, он пришел в себя», – отметила Татьяна Афанасьева, говоря о школьнике, получившем серьезное ранение в шею.

Напомним, что еще пятеро подростков во время массовой расправы скончались, в том числе предполагаемый убийца. По факту случившегося возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Известно, что на вечеринке несовершеннолетние употребляли алкоголь.