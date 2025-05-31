Пассажиры не смогли улететь на самолете S7 из Иркутска в Москву из-за овербукинга

Часть пассажиров не смогли улететь из Иркутска в Москву на самолете авиакомпании S7 из-за овербукинга. Перевозчика привлекли к ответственности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В феврале 2025 года авиакомпанией «Сибирь» было продано больше билетов на рейсы из города Иркутска, чем фактически имелось мест на борту воздушного судна, и некоторым пассажирам отказывали в перевозке», – пояснили в надзорном ведомстве.

Гендиректору организации вынесли представление. Перевозчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.