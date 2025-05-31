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Звезда примет участие в концерте в честь Дня города Иркутска: кто споет жителям

Празднование Дня города состоится 7 июня в Иркутске. Столица Приангарья отпразднует свое 364-летие. Какие мероприятия проведут в честь события, рассказали в пресс-службе мэрии.

Основные мероприятия состоятся на четырех площадках в центре Иркутска. У памятника Александру III праздник начнется в 11:00 общегородской зарядкой с участием фитнес-клубов. Здесь же пройдет программа «Иркутск – город на Ангаре», выступят финалисты конкурса вокалистов «Голос моего города» и творческие коллективы. С 18:00 стартует открытый гала-показ этнической моды «Этноподиум. Модная Ангара» в музыкальном сопровождении фолк-рок группы «Тёрн» из Москвы.

На острове Конный с 13:00 до 17:00 будут работать детские интерактивные площадки: запланированы развлечения с аниматорами, сюрпризы, конкурсы с подарками, дискотека с мыльными пузырями. На бульваре Гагарина, 9 с 13:00 до 18:00 пройдет акция «Песни нашего города» в формате открытого микрофона: каждый желающий сможет исполнить любимые композиции.

В сквере имени Кирова запланирован фестиваль «Литературный квартал». С 12:00 до 15:00 будут работать интерактивные площадки с разными играми, викторинами, мастер-классами. Состоится чтение стихов об Иркутске.

Главную сцену для празднования Дня города установят на площади графа Сперанского. На ней с 17:00 начнется большой праздничный концерт «Иркутск – сила в людях», где свои музыкальные таланты продемонстрируют представители разных профессий. Среди них – пожарный, врач, крановщица Иркутского алюминиевого завода – финалистка известного шоу на популярном телеканале, а также сотрудники МВД, Росгвардии и образовательных учреждений.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Далее пройдет гала-концерт фестиваля «Иркутск, танцующий город!», состоятся выступления иркутских шоу-дуэта «Карабас», музыкальных кавер-групп «Экстраверт» и BURRN. Завершится программа выступлением звезды – певицы Юлианны Карауловой, которое начнется в 21:00. Запуск фейерверка в этот день не запланирован

Помимо этого, во всех районах Иркутска на разных площадках пройдут окружные праздники по случаю Дня города.


<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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