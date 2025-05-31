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Глава Усть-Ордынского МО стал фигурантом нового уголовного дела: чиновника арестовали

Новое уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту организации заведомо ложного доноса. Его фигурантом стал глава Усть-Ордынского муниципального образования. Ранее его уличили во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В период предварительного следствия обвиняемый неоднократно предпринимал меры к уничтожению и сокрытию доказательств и склонению лиц к даче ложных показаний», – пояснили в СК.

По версии следователей, чиновник убедил ранее знакомую женщину сообщить в правоохранительные органы о якобы совершенных в отношении нее противоправных действиях с применением насилия со стороны одного из подозреваемых по уголовному делу о взятке, который давал изобличающие главу показания.

Учитывая изложенное, фигуранта заключили под стражу на 2 месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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