Иркутяне активно используют карты UnionPay от РСХБ: отмечается рост числа транзакций

С начала 2025 года свыше 2000 жителей Иркутской области стали обладателями карт UnionPay от Россельхозбанка. Всего же более 4 тыс. иркутян пользуются преимуществами данной карты, отмечается рост числа транзакций, рассказали в пресс-службе компании.

«Если вы планируете зарубежную поездку или хотите иметь доступ к международной платежной системе, карта UnionPay от Россельхозбанка может стать хорошим выбором для вас. Большинство пользователей отмечают удобство и безопасность ее использования», – отмечает директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

В Россельхозбанке выпуск и обслуживание карт платежной системы UnionPay осуществляется бесплатно. Оформить их можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении, на сайте банка или в любом офисе РСХБ.

На всей территории России и за рубежом – более чем в 180 странах – клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами. По данным РСХБ, в апреле 2025 года чаще всего жители Иркутской области за границей использовали карты UnionPay в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Италии, Малайзии и Сербии. При этом наибольшее количество средств иркутяне потратили в ОАЭ, Италии и Китае.