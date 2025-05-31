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Сезонную ярмарку откроют летом на Ольхоне

С 1 июня на острове Ольхон возле паромной переправы «пос. Сахюрта – остров Ольхон» откроется универсальная сезонная ярмарка «Ольхонские ворота». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В течение активного туристического сезона с 1 июня по 30 сентября на ярмарке можно будет приобрести сувениры, продукцию общественного питания, напитки.

«Организация ярмарки «Ольхонские ворота» позволила решить вопрос несанкционированной торговли возле паромной переправы, которая на протяжении ряда лет осуществлялась на данном месте.  Кроме этого, ярмарка стала новой точкой притяжения для туристов и жителей нашего региона по пути на одно из самых популярных мест отдыха остров Ольхон», – прокомментировал первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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