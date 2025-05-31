Новости

КС разрешил вести сельское хозяйство в Прибайкальском нацпарке. Что это значит?
Юлия Саенко: "КС не ответил на главный вопрос – чья земля?"
Сергей Тен: Решение КС важно для проживающих на территории нацпарка граждан
Марина Григорьева: «Решение КС о землях нацпарка затронет и туристическую отрасль»
Все материалы сюжета

Локомотивное депо загорелось в Тайшете: огонь охватил 2 тысячи «квадратов»

В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар. Огонь охватил локомотивное депо. Подробности сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Тайшетской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с возгоранием здания и производственных помещений сервисного локомотивного депо "Тайшет" Филиала "Восточно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис"», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировано – тушение продолжается. Обстоятельства устанавливаются. На месте работают 16 специалистов и семь единиц техники ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Кризис ударил по туристической отрасли Иркутской области
Бурный рост цен на отдых на Байкале затормозился
Эксперт рассказал, как легализация гостевых домов повлияет на турбизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес