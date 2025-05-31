Локомотивное депо загорелось в Тайшете: огонь охватил 2 тысячи «квадратов»

В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар. Огонь охватил локомотивное депо. Подробности сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Тайшетской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с возгоранием здания и производственных помещений сервисного локомотивного депо "Тайшет" Филиала "Восточно-Сибирский" ООО "ЛокоТех-Сервис"», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировано – тушение продолжается. Обстоятельства устанавливаются. На месте работают 16 специалистов и семь единиц техники ведомства.