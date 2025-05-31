Подросток в Иркутске отсудила у бывшей подруги компенсацию за буллинг в Интернете

В Иркутской области девочке и ее маме удалось отсудить денежную компенсацию у бывшей подруги подростка, которая рассылала лживые сведения непристойного характера. Подробности о деле сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как было установлено в ходе заседания, экс-приятельница из чувства мести через одну из групп в мессенджере Telegram рассылала ложную оскорбительную информацию, подрывающую честь и достоинство семьи. Также были размещены реальные контактные данные и фактический адрес проживания потерпевшей.

«Судебная коллегия полагает, что действия несовершеннолетней ответчицы по оскорблению являются недостатком воспитания, поскольку со стороны матери не было проявлено всей должной заботы о нравственном воспитании своего ребенка и надзора за ним», – отмечается в сообщения.

Подросток испытывала нравственные и моральные страдания от порочащей ее информации, в связи с чем суд постановил выплатить ей компенсацию морального вреда – 60 тысяч рублей. Деньги заплатит семья бывшей подруги.