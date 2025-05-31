Двое мужчин устроили стрельбу у бара в Ангарске: пострадали пять человек

В Ангарске зафиксировано ЧП около одного из местных баров. Двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой пять человек получили ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы, которые заметили драку и услышали выстрелы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ведомства, которые выяснили, что произошел конфликт. Во время разборок началась стрельба, предположительно, из травматического оружия.

Около бара обнаружены и изъяты 11 гильз. Вооруженные люди скрылись – их удалось найти по горячим следам. Предполагаемыми хулиганами оказались местные жители 31 и 32 лет. Один из них пояснил, что оружие использовалось для самообороны: на компанию из четырех человек, по его словам, напали более 15 человек, от которых посетители заведения были вынуждены защищаться.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, обстоятельства выясняются, действиям всех участников дадут правовую оценку.