Дирекцию нацпарков обязали отремонтировать опасный спуск к Байкалу в Листвянке

В поселке Листвянка Иркутской области обнаружили опасный спуск к пляжу Байкала, который активно используется туристами. Его обязали привести в порядок, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

По данным надзорного ведомства, на территории Прибайкальского национального парка в поселке Листвянка между строениями 1 и 2 по улице Партизанской расположена лестница, используемая жителями и туристами для спуска к живописному каменистому берегу озера Байкал.

«При этом текущий и капитальный ремонт лестницы длительное время не проводился, ее состояние являлось небезопасным для жизни и здоровья человека», – говорится в сообщении.

В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» внесено представление, по результатам его рассмотрения учреждение провело ремонтные работы, восстановило бетонное основание ступеней, произведено уборку лестницы от мусора.