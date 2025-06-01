Водные рейсы в Братск отменили из-за нехватки финансов: комментарий минтранса

В Приангарье отменили пассажирские рейсы «Метеоров» из Иркутска в Братск и Балаганск. С чем это связано, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства

«Восточно-Сибирское речное пароходство вынуждено отменить пассажирские рейсы судов класса «Метеор» в Братск и Балаганск в связи с непредоставлением бюджетного финансирования субсидируемых рейсов Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области», – говорится в сообщении.

После этого людям стали возвращать потраченные на билеты средства, о чем они рассказали в комментариях на странице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в тг.

«Сегодня ВСРП вернуло всем билеты на теплоход «Метеор», который следует из Иркутска в Братск. Объяснили это тем, что не поступило субсидированное финансирование. Что теперь делать отдаленным поселениям, для которых «Метеор» – это единственная возможность сообщения с городом? Как жителям теперь попадать в больницы, поступать выпускникам в учреждения и так далее?» – отметила жительница Алена.

«Лишили единственного средства передвижения в отдаленные поселки, дороги грунтовые в это время года разбиты КАМАЗами, проехать возможности нет. А теперь еще и теплоход. Мы весь год ждем лета, чтобы можно было попасть в деревню, билеты куплены на поезд за два месяца, ехать издалека 5 тысяч км. И что теперь? С города в деревню попасть возможности нет! Просто брошены поселки на произвол судьбы»,– пожаловалась Анна.

Ситуацию пользователям прокомментировали с официальной страницы регионального министерства транспорта.

«Официальный отказ от заключения соглашения со стороны ВСРП в министерство не поступал. Как только мы будем уведомлены со стороны ВСРП, будут приняты меры по урегулированию ситуации», – сообщили в министерстве.