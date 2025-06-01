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Дроны атаковали Иркутскую область: это первое нападение в Сибири

В Иркутской области местные жители услышали взрывы, которые оказались атакой дронов. ЧП прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», – отметил Кобзев.

На место происшествия отправлены оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Губернатор тоже поехал в Усольский район. Состоялся оперативный штаб.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет», – резюмировал глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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