Режим повышенной готовности ввели в Усольском районе из-за атаки дронов

В Иркутской области на территории Усольского района ввели режим повышенной готовности после атаки дронов военной части в поселке Средний. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Определились, что сейчас у нас есть несколько ключевых задач. Первое – вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Второе – нужно оперативно информировать жителей о происходящем, чтобы избежать кривотолков и домыслов. Третье – поручил главам Усолья-Сибирского и Усольского района обеспечить пожарную безопасность», – отметил глава региона.

Ведется работа в штабном режиме: дважды в день передаются доклады с территории о складывающейся ситуации.

Жителям в случае обнаружения БПЛА рекомендуют покинуть зону его видимости; по возможности прятаться в здании или под деревом; при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса отбегать в сторону, ложиться на землю, за бордюр или в канаву, закрывая голову руками; при падении БПЛА нельзя прикасаться к нему или его частям – они могут быть взрывоопасны или ядовиты. В настоящее время угрозы гражданам нет.

«Также прошу не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото, где снята работа ПВО, воздержитесь от обсуждений в сети. Это вопрос нашей с вами безопасности», – резюмировал Игорь Кобзев.