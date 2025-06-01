Атака дронов повлияла на движение транспорта в Иркутской области

После атаки дронов в Иркутской области изменилось движение транспорта. Закрыт один из участков трассы Р-255 «Сибирь», сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта. Для легковых автомобилей и пассажирского транспорта организован объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе», – пояснил глава региона.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации, обеспечивают безопасность и координацию движения.

Напомним, нападение с помощью БПЛА было совершено на военную часть в поселке Средний: эта первая в Сибири атака дронов. Известно, что она была организована с помощью фуры, которая блокирована. В Усольском районе введен режим повышенной готовности.