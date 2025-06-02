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Атака дронов: Украина наносит удар по аэродромам в пяти регионах России

Министерство обороны России сообщило о террористической атаке со стороны Украины на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня с использованием FPV-дронов.

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На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были успешно отражены. Однако в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания были ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, некоторые участники атаки задержаны.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что целью атаки была военная часть в районе поселка Средний, и дроны были запущены из фуры, которая затем была блокирована. Это была первая атака беспилотников в Сибири.

Теракт в Амурской области стал первым подобным случаем для Дальнего Востока.

В Рязанской области осколок сбитого дрона повредил крышу жилого дома, сообщил губернатор Павел Малков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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