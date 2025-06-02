Треть аналитиков ставит на снижение ставки ЦБ уже в июне: что ожидать?

Треть аналитиков ожидает, что Банк России может снизить ключевую ставку уже в июне, согласно консенсус-прогнозу РБК. Из 30 экспертов, 10 считают, что снижение возможно, с диапазоном от 25 до 200 базисных пунктов. Однако большинство прогнозирует, что ставка останется на уровне 21%, но ЦБ даст рынку более мягкий сигнал, сообщает РБК.

Основным фактором для возможного снижения ставки является устойчивое снижение инфляции. Годовая инфляция остается высокой, но темпы роста цен стабилизируются. Евгений Горюнов из Института Гайдара считает, что для достижения цели ЦБ по инфляции в 4% к 2026 году жесткая политика уже не требуется, и можно начать смягчение.

Егор Сусин из Газпромбанка отмечает, что ВВП и денежная масса ниже прогнозов ЦБ, что может быть аргументом для снижения ставки. По данным ЦБ, ВВП в первом квартале 2025 года снизился на 1%, а рост потребительских цен замедлился.

Дмитрий Целищев из "Риком-Траст" считает, что ситуация на рынке труда улучшилась, и прогнозирует снижение ставки до 20%. Виктор Тунев из телеграм-канала TrueValue также указывает на замедление кредитования как на необходимость снижения ставки.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец тоже ожидает снижения ставки до 19%. По ее словам, в июле ЦБ будет сложнее принять решение о смягчении ДКП, так как планируется повышение тарифов ЖКХ (с 1-го числа в среднем по России тарифы вырастут на 11,9%) и возможен разворот рубля в сторону ослабления. Сейчас рубль укрепляется (с начала года он отыграл у доллара 25%), что является важным каналом дезинфляции, указывали аналитики ЦБ.