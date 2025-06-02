Reuters публикует текст украинского меморандума о прекращении огня

Агентство Reuters опубликовало текст украинского меморандума о прекращении огня, который будет обсуждаться 2 июня на переговорах в Стамбуле. Российский меморандум планируется представить на месте. Украинский документ состоит из пяти параграфов, включая ключевые принципы переговоров, меры по укреплению доверия и отказ от нейтралитета, передаёт РБК.

В первом параграфе перечислены принципы переговоров:

«полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море» — предпосылка для мирных переговоров; в другой части сказано, что режим устанавливается минимум на 30 дней с возможностью продления, мониторинг осуществляется «под руководством США при участии третьих стран»;

«меры по укреплению доверия»: обмен пленными «всех на всех» и т.д.

«недопущение повторной агрессии» через восстановление «постоянной основы для прочного мира и безопасности»;

«гарантии безопасности» для Украины и участие международного сообщества в переговорах (в другом месте сказано об участии Европы и США);

отказ Киева от сохранения нейтралитета: возможность присоединения к ЕС, вступление в НАТО «зависит от консенсуса внутри альянса». «Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины»;

международное сообщество не признает контроль России над территориями Украины, утраченными с февраля 2014 года. «Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня»;

частичное, поэтапное снятие санкций с России с возможностью их возобновления. «Замороженные суверенные активы России используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций».

Встреча лидеров запланирована для согласования ключевых аспектов мирного урегулирования, включая территориальные вопросы и экономические компенсации. Среди требований Москвы — нейтральный статус Украины, вывод украинских сил из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признание этих регионов российскими.