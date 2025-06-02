Автодилеры требуют запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) запретить автопроизводителям и дистрибуторам осуществлять прямые онлайн-продажи автомобилей, сообщает газета "Веомости". Это предложение связано с опасениями дилеров, что производители могут захватить их маржу, перейдя на прямые продажи без посредников. Ассоциация считает, что такой шаг необходим для защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле.

В проекте распоряжения правительства о национальном плане по развитию конкуренции на 2026–2030 гг. предусмотрено, что прямые онлайн-продажи должны составлять не менее 5% от общей реализации к концу 2026 года. В 2024 году в России было продано 1,57 млн новых легковых автомобилей.

РоАД считает, что развитие прямых продаж может ущемить права и интересы дилеров, навязывая им невыгодные условия сотрудничества. В качестве альтернативы полному запрету, ассоциация предлагает исключить упоминание производителей и дистрибуторов из проекта, распространив норму о 5% онлайн-продаж на всех участников рынка.

Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин пояснил, что ассоциация предлагает запретить любые прямые продажи от производителей и дистрибуторов населению, включая онлайн. Под прямыми продажами понимается передача права собственности на автомобиль непосредственно от производителя или дистрибутора к покупателю.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы начали активнее торговать автомобилями. Например, машины продаются на платформе «СберМегаМаркет», Ozon и Wildberries. Несмотря на растущую популярность продаж автомобилей онлайн, объемы покупок пока остаются небольшими.

Однако некоторые сделки впечатляют своей ценой. По информации Wildberries, китайский автомобиль Jaecoo J8, проданный за 4,345 млн рублей, стал самым дорогим товаром, купленным на онлайн-платформе в 2024 году. Именно эта машина заняла первую позицию рейтинга самых дорогостоящих покупок платформы. Все места первой десятки заняли разные модификации именно этого бренда. Среди покупателей авто лидируют жители Москвы и Московской области, а также покупатели из Свердловской, Смоленской областей и Республики Татарстан.