Дроны ВСУ добрались до Сибири: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной, дроны ВСУ атаковали несколько регионов России, в том числе Иркутскую область, треть жителей РФ выразили уверенность, что уровень счастья зависит от денег. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня должны состояться переговоры с Украиной в Стамбуле. Российская делегация уже прибыла в Турцию для встречи, в рамках которой планируется представить меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров.

Счастье за деньги

Около трети россиян считают, что счастье напрямую зависит от денег: это выяснили аналитики во время опроса. Половина же думает, что соответствующая зависимость есть, но не всегда. Кроме того, большинство соотечественников чувствовали бы себя более счастливыми при доходе примерно в два раза больше, чем фактический: мечтают они зарабатывать 100-200 тысяч рублей.

Атака дронов

Беспилотники атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. В первых двух регионах несколько единиц авиатехники повреждены. Возгорания ликвидированы, жертв нет, угроза для населения отсутствует. Некоторые участники инцидентов задержаны.

Взрывы в Иркутской области

Беспилотники добрались до Сибири: впервые на нее была совершена атака ВСУ, дроны зафиксированы в Иркутской области. Взрывы прогремели на территории воинской части в поселке Средний. Запуск оборудования был совершен с помощью фуры. В Усольском районе введен режим повышенной готовности, на месте развернут оперштаб. Идут оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей тех, кто причастен к инциденту.

Стрельба у бара

В Ангарске зафиксировано ЧП около одного из местных баров. Двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой пять человек получили ранения. О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы, которые заметили драку и услышали выстрелы. На месте обнаружены 11 гильз. Стрелки задержаны – во время допроса они пояснили, что применили травматическое оружие для самообороны. По их словам, на их небольшую компанию напали более 15 человек, от которых посетители заведения были вынуждены защищаться. Расследование дела продолжается.