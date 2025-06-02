Атака дронов в Иркутской области: пострадавших – нет

Во избежание распространения недостоверной информации глава региона закрыл комментарии под сообщениями в своем Telegram-канале.

По заявлению губернатора Приангарья Игоря Кобзева, 1 июня украинские беспилотники атаковали военные аэродромы не только в Приангарье, но и в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения не зафиксировано.

«Все возгорания ликвидированы. Некоторые участники терактов задержаны», – подчеркивает глава региона.

Для предотвращения распространения недостоверной информации Игорь Кобзев до 08:00 2 июня закрыл комментарии. Актуальная информация будет публиковаться на официальном канале Минобороны РФ.

Напомним, нападение с помощью БПЛА было совершено на военную часть в поселке Средний: эта первая в Сибири атака дронов. Известно, что она была организована с использованием фуры, которая блокирована. В Усольском районе введен режим повышенной готовности.